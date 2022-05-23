İstanbul Fatih'te kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki tarihi Şeyh Hüsamettin Camisi'ndeki duvara asılı hadis-i şerif yazılı kağıtların bazılarını yırttı.
TEPKİ ÇEKEN HAKARET
Şüpheli bölgeden kaçarken, güvenlik kamerasınca kaydedilen olaya mahalle sakinleri tepki gösterdi. Görgü tanığı Şevket Süleymanoğlu, kağıtları neden yırttığını sorduğu şüphelinin panikleyerek kaçtığını anlattı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Haber vermeleri üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğini aktaran Süleymanoğlu, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.
Almanya'da ırkçılar camiyi hedef aldı: Boyayla saldırdılar Almanya’nın Hessen eyaletinde Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Camii'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildi.