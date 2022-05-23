Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en erkenci meyve ve sebzelerinin hasat edildiği Adana’da başta soğan, patates, salatalık ve nektarin olmak üzere birçok üründe hasat başladı. Hasatla birlikte fiyatlar da düştü. Yaklaşık 3 hafta önce 10 liradan satılan salatalık şimdi 1 liradan, 15 liraya satılan patates ise 6 liradan, 5 liraya satılan soğan ise 3 liradan satılıyor. Şeftali 20, erik 15, portakal 4 ve muz da 18 liradan alınıyor.

HASATLARIN BAŞLAMASIYLA FİYATLAR YARIYA DÜŞECEK

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, yaptığı açıklamada, fiyatların 2 hafta içerisinde yarı yarıya düşeceğini müjdeleyerek hasatların başlamasıyla vatandaşların rahat nefes alacağını belirtti. Önümüzdeki dönemlerde fiyatların düşeceğini söyleyen Doğan, “Şu anda taze patates 8 liradan eski patates ise 5-6 lira arasında satılıyor. Eski soğan 1 buçuk liradan taze soğan ise 3 buçuk liraya satılıyor. Önümüzdeki günlerde onun da fiyatı düşecektir. Hasat yeni yeni başladığından dolayı fiyatlar daha da düşecek” diye konuştu.

1 LİRAYA SATILAN SALATALIĞIN ALICISI YOK

Antalya’daki seralarda hasat edilen karpuzun kilogram fiyatının 8 liradan 3 liraya düştüğünü aktaran Mahsun Doğan, “Adana karpuzunun da hasadı önümüzdeki günlerde başlayacak ve fiyat daha da düşecektir. 8-9 liradan satılan salatalık şu anda 1 liraya alıcısı yok” dedi.

“MARKETLERDE FİYATLAR DEĞİŞMİYOR”

Ayrıca Başkan Mahsun Doğan, denetimlerin sıkılaşması gerektiğini vurgulayarak, “Eğer denetim olursa vatandaşlar daha ucuza sebze ve meyve tüketebilirler. Özellikle Adana ve çevresinde hasatlar yeni başladı. Ancak denetim yapılmazsa fiyatlar etiketlere yansımaz. Bizim burada fiyatlar düşüyor ama semt pazarları ve marketlerde fiyatlar değişmiyor. Denetim artarsa vatandaşımız bayağı ucuza sebze ve meyve yiyecek” ifadelerini kullandı.

Ucuz sebze için tarih verildi! Seralarda hasat için gün sayılıyor Eskişehir'de sert geçen kış mevsiminin ardından üreticiler seralarda hasat için gün sayma başladı. Hasatla beraber sebzeler bollaşacak ve fiyatlarda ucuzlamış olacak.