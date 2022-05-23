Türkiye Gazetesi

Son yıllarda pandemiyle birlikte dünyada ekonomik anlamda sıkıntılar oluşunca bu sıkıntılardan Türkiye'de etkilendi. Artan enflasyon market ve pazarlara yansıdı ve raflardaki ürünlerin fiyatı cep yaktı. Son dönemler artan sebze meyve fiyatlarıda vatandaşı isyan ettirme noktasına getirdi. Bu konuda yetkililer gerekli çabayı her ne kadar göstersede krizi fırsata çevirenler durumdan faydalanarak fiyatları daha da arttırdı.

Buna en iyi örnek verilebilecek olay ise Diyarbakır'da yaşandı. Pazarda ucuza ürün satmak isteyen bir pazarcı, ucuza ürün satmak istediği tepkiyle karşılaştı. Pazarın dernek yetkilisi "Sen pazarı düşünmeden satış mı yapacaksın?" diyerek ucuz ürün satmak isteyen pazarcıya tepki gösterdi.

'PİYASAYA UYMAK ZORUNDASIN'

Dernek yetkilisi "Ahmet abim, Diyarbakır’da günlük 30 ton salatalık satılıyor. Sen arabana 2 ton atıp satıyorsun. Burada piyasaya uymak zorundasın. 4 lirayken piyasa olmuş 6 lira. Sen bana 4 liraya satınca ben gidiyorum 5 liraya satıyorum.

100 kişi benden zarar görüyor. Sen pazarı düşünmeden satış mı yapacaksın?" dedi.

'FIRSATÇI DEĞİLİM'

Dernek yetkilisinin tepkisinden sonra ucuz ürün satmak isteyen pazarcı ise şu şekilde cevap verdi:

"99’u çekiyor. 8 liraya satıyor. 2 katı. Sen diyorsun ki Hacı Veysi, 2 katına sat. Fırsatçı değilim. Ramazan ayı yiyen var yemeyen var. Benim hakkım 2 lira, beni kurtarıyor. Sen 8 liraya sat."

'UCUZA SATIP ORTALIĞI KARIŞTIRMA'

Dernek yetkilisi ise "Allah’tan korkun, asgari ücret 4 bin 250 lira olmuş. Kim açtır? Komşuların pahalı satıyorsa sen de pahalı satacaksın. Ucuza satıp ortalığı karıştırma!" sözleriyle pazarcıya tepki gösterdi.

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