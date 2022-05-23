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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri kategoriye bir çizik daha
23.05.2022 - 11:06 | Son Güncelleme: 23.05.2022 - 11:07
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde devam eden EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında, bugün sabah saatlerinde Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde GRİ kategoride yer alan örgütün mayıncısı olarak faaliyet gösteren Fırat kod adlı Mehmet Halil Doğal olduğu belirlendi. "
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
863874 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/863874.aspx
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