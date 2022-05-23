Türkiye Gazetesi

Antalya'da 25 yaşındaki kadın arkadşını kurtarmak istedi ama kendi canından oldu. Antalya'nın Kumluca ilçesi Karaöz Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Turizm çalışanı 25 yaşındaki Seval-Ali Öncül çifti, dün arkadaşları Recep-Yasemin Sarıcan çifti ile piknik yapmaya gitti. Akşam dönüşe geçen arkadaşlardan Recep Sarıcan, ihtiyacını gidermek için aracından indi.

İddiaya göre, kenardaki tel çiti geçen Sarıcan, biranda dengesini kaybederek düştü. Yasemin Sarıcan’ın yardım çığlıkları üzerine arkadan otomobille gelen Ali-Seval Öncül çifti de durdu.

80 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Arkadaşının çığlıkları üzerine, Recep’in düştüğü yere yardıma giden Seval Öncül, yaklaşık 80 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BOTLA CANSIZ BEDENİNE ULAŞTILAR

Ekiplerin çalışması sonucu, Recep Sarıcan iki bacağı kırık şekilde hastaneye kaldırıldı. Seval Öncül’ün düştüğü yere karadan ulaşamayan ekipler sahil güvenlikten destek istedi. Sahil güvenlik ekipleri denizden botla ulaştığı Öncül’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Güçlükle bulunduğu yerden alınan Öncül’ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından genç kızın cenazesi, ailesi tarafından toprağa verilmek üzere Kumluca’ya götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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