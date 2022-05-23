Türkiye Gazetesi

Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen "Hızır Reis Denizaltısının Havuza Çekilmesi ve Selman Reis Denizaltısının İlk Kaynak Töreni'ne" katılmak üzere Kocaeli'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'de otobüsün devrilmesi neticesinde yaşamını yitiren 20 yaşındaki Sude Naz Akkuş'un cenaze namazına katıldı. AK Parti’nin Adana’daki gençlik programı dönüşü yaşanan kazada hayatını kaybeden Sude Akkuş’un acılı ailesine taziyelerini sunan Erdoğan, cenaze namazı sonra konuştu. Sude’nin acılı ailesi tabut başında gözü yaşlı şekilde taziyeleri kabul etti.

SUDE AKKUŞ’UN CENAZE NAMAZI KILINDI

Hayatını kaybeden 81 yaşındaki Taliha Ustabaş'ın cenaze namazı da Sude Akkuş ile birlikte kılındı. Konya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okuyan Sude Naz'ın cenazesi, Kartepe İstasyon Mahallesi Merkez Park Cami'nde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Köseköy İstasyon Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÖRENDE KONUŞTU

Öte yandan, cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri, partililer, ilçe belediye başkanları ve Sude Naz'ın yakınları katıldı. Erdoğan, cenaze namazı sonrası yaptığı konuşmada, "Taliha Hanım ve Sude kızımız musalla taşında. Onları ebedi aleme, hakka uğurluyoruz. Az önce hocam zaten sizden helalliklerinizi istedi. Allah sizlerden de razı olsun" dedi.

“BİZLER BU DURUMUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Trafik kazasına da değinen Erdoğan, "Adana'da bizler bütün gençlerimizle çok coşkulu, heyecan dolu bir akşam yaşadık. Ertesi sabah da bu elim trafik kazasını duyduk. Rabbimden temennimiz odur ki, inşallah genç yaşta ebediyete uğurladığımız kızımız ve Taliha Hanımın mekanlarını cennet eylesin. Ailelerinize başsağlığı diliyoruz. Bunun yaşı yok, ölüme her an hazır olacağız. Sude kızımızın olduğu otobüsteki şoförle ilgili yargı gereken neyse bunların takibini yapıyor, yapacak ve bizler de bunun takipçisi olacağız. Bunu takipsiz bırakmayız" diye konuştu.

Niğde'deki kazaya ilişkin siyasilerden taziye mesajı Sabah saatlerinde Adana'daki gençlik programı dönüşünde şarampole yuvarlanan otobüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi se yaralanmıştı. Konuya ilişkin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok siyasi isimden taziye mesajı geldi. Kaza için İçişleri Bakanı Soylu "Toplam 28 kardeşimiz gözlem altında, diğerlerinde bir hayati tehlike söz konusu değil. Kazanın şoförün uyumasından kaynaklandığı, şoförün ilk verdiği beyanda ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.