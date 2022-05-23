Türkiye Gazetesi

İstanbul'dan Mardin'e taziyeye giden çift feci şekilde can verdi. İstanbul'dan Mardin'in Savur ilçesine taziye için gelen aile, köy girişinde şoförün direksiyon hakimiyetini sonucu kaza yaptı. Şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarparak duran araç alevlere teslim oldu.

ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Osman ve Emine Öncel çifti ile aracı kullanan çocukları Hanifi Öncel, aracın içinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçtan Hanifi Öncel yaralı olarak çıkarıldı. Emine ve Osman Öncel çifti ise yanarak hayatını kaybetti.

Öncel çiftinin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, ağır yanıkları olan Hanifi Öncel ise Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mardin'de 'Eren Abluka-6' Operasyonu başladı İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 569 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan' Operasyonunun başladığını açıkladı.

Mardin'de define avcılarına suç üstü yakalandı Mardin’de jandarma define bulmak için kaçak kazı yapanları suç üstü bastı.

Mardin’de üretiliyor, Avrupa ve Çin sırada bekliyor! Kadınların korkulu rüyasına çözüm oluyor Mardin'de üretilen ve Avrupa ve Çin’in de talep ettiği tarçınlı ve kakaolu sabunlar kadınların korkulu rüyası olan selülitlere çözüm olduğu belirtiliyor. Sabun talep üzerine birçok ülkeye de gönderiliyor.