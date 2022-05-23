Türkiye Gazetesi

1976 yılında ülkedeki seri cinayetlerden sorumlu olduğu ortaya çıkan John Shaw, parmaklıklar ardına yollandı. O tarihten bu yana içeride bulunan ve İrlanda tarihinin en uzun süre hapis yatan ismi olan Shaw'a bir günlük dışarı çıkma izni tanında. Yanında iki muhafızla dışarı çıkan Shaw'ın ilk isteği şehir merkezini görmek oldu.

KAÇIRMA, İSTİSMAR VE İŞKENCEDEN HÜKÜM GİYMİŞTİ

Azılı katil 1976'dan beri parmaklıklar ardındaydı ancak Dublin şehir merkezini keşfetmesi için sivil memurlar eşliğinde bir gün izin verildi. 75 yaşındaki mahkum, geçen hafta sonu Arbor Hill hapishanesinden ayrıldı ve İrlanda'nın başkenti Dublin’i iki sivil giyimli memurla gezdi. Katil, 22 yaşındaki Elizabeth Plunkett ve 24 yaşındaki Mary Duffy'yi kaçırma, tecavüz, işkence ve cinayetten hapiste.

Shaw'ın katlettiği Elizabeth Plunkett ve Mary Duffy.

İrlanda'nın en uzun süre hapiste kalan mahkumu hapishane kapılarından çıkıp günü dolaşarak geçirdiği için 46 yıldan fazla bir süre sonra özgürlüğün tadını çıkardı. Yıllar önce iki günlük refakatli geçici salıverilme hakkını kazanmış ancak hala kadınlar için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle dışarı çıkmasına izin verilmemişti. Ancak yeni bir yasal değişiklikten sonra İrlanda'nın en uzun süre hapiste kalan mahkumu dışarı çıktı ve günü şehirde dolaşarak geçirdi.

"ÜLKENİN GÖRDÜĞÜ EN TEHLİKELİ KATİL"

Siyah pantolon, beyaz gömlek, mor kravat ve Nike ceket giydiği görülen Shaw, hapishaneden çıkıp dışarıda park edilmiş beyaz bir arabaya binerken tebessüm ettiği görüldü. Bir kaynak şunları söyledi: "İrlanda'da ailesi veya arkadaşı yok. Bu yüzden Dublin şehir merkezinde dolaşmak ve bir kafede kahve içmek istedi. Karşısında oturanlar, onun iki yetişkin torunu ile dışarı çıkmış yaşlı bir adam olduğunu düşüneceklerinden eminim. Ülkenin gördüğü en tehlikeli tecavüzcü ve katillerden birinin yüzüne baktıklarını çok az biliyorlardı" dedi.

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