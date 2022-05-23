Türkiye Gazetesi

Çankırı’nın Eldivan ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs şarampole devrildi, kazada 3’ü ağır 18 kişi yaralandı. Kaza, Çankırı-Eldivan karayolu Ecevit Yokuşu'nda meydana geldi. Şabanözü ilçesinde bulunan bir çorap fabrikasında çalışan işçileri taşıyan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi, 18 kişi de yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından otobüsten çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi ve Çankırı merkezde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI: CAN KAYBI YOK

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, “Maalesef Şabanözü’nden ilçe merkezine gitmek için Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi'nden yola çıkan ve işçileri taşıyan servis aracının kazasına maalesef şahitlik etmek zorunda kaldık. Şu an için can kaybımız yok. 3 ağır, 15 hafif yaralımız var. Hastanelere sevki sağlandı. Ondan sonraki süreci de takip edeceğiz. Adli tahkikat da devam edecek” dedi.

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