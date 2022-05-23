Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde araç camından uçan kağıt nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

KIŞLADAKİ ASKERLER YARDIMA KOŞTU

Kaza, Çorlu-Ergene yolu Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ergene Sağlık Mahallesi istikametine seyreden Özge Nantu idaresindeki hafif ticari araç, aracın camından uçan kağıt belge nedeniyle bir anda kontrolden çıktı. Şerit değiştiren araç, karşı yönden gelen Abidin Kınay yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan yolculardan 1’i bebek, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kışladaki askerler kazazedelerin yardımına koşarak, yaralılara su verdi.

Feci kaza! Taziye için Mardin'e giden araçtaki 2 kişi yanarak öldü Taziye için İstanbul’dan Mardin’e giden ailenin bulunduğu araç şarampole yuvarlandı. Kazada araç bir anda alev aldı ve araç içinde sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaymakam aracı kaza yaptı: 6 yaralı Hakkari'nin Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir'in de içerisinde bulunduğu makam aracı karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza! Ölü ve yararlılar var Kitahya'da tır ve otomobilin çarpışması üzerine 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.