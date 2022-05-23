Türkiye Gazetesi

Iğdır'da bir genç kız, arkadaş evinde öldürüldü. Şüphelilerin anlattığına göre her şey kazayla oldu. Polis, olayın aydınlatılması için soruşturma açtı.

P.K.

Şehirde ikamet eden P.K. ve sevgilisi Y.G, Karaağaç Mahallesi'nde oturan arkadaşları R.K'nin evine gitti. Burada bulunan M.A, yanında getirdiği tüfeği evdekilere göstermek istedi. İddiaya göre bu esnada silah ateş aldı, saçmalar yan odada bulunan P.K'nin göğsüne isabet etti. M.A. kaçarken olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ağır yaralanan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. P.K, doktorların bütün çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

M.A.

Bunun üzerine güvenlik güçleri Y.G. ile R.K'yi gözaltına aldı. Ekipler, zanlının yakalanması için de çalışma başlattı. M.A. bu sabah Aşağı Erhacı köyündeki evinde yakalandı. Emniyete götürülen şahısların sorgusu sürerken olayın kazara mı yoksa kasıtlı mı olduğu araştırılıyor.

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