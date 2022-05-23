Türkiye Gazetesi

Konya Çeltik ilçesinde dünyaya gelen Adem (53) ile kardeşi Osman Avcu, 1992'de aynı dönemde askere gitti. İkili, vatani görevlerini farklı birliklerde aynı gün tamamladıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) katılmaya karar verdi.

JÖH'E KATILDI

TSK'nın açtığı sınavları başarıyla geçen kardeşler, İzmir'deki Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda eğitim aldı. Terörle mücadelenin vazgeçilmez unsurlarından Jandarma Özel Harekat'a (JÖH) katılan kardeşlerden Adem Avcu Muş'ta, Osman Avcu ise Jandarma Uzman Erbaş olarak Siirt'te görevlendirildi.

GAZİLİK ONLAR İÇİN GURUR KAYNAĞI

Adem Avcu 1999'da teröristler tarafından atılan roket patlamasında, Osman Avcu da 2007'de Elazığ'da bir sızma operasyonunda bastığı mayının patlaması sonucu sol bacağını kaybetti. Protez bacakla hayatlarına devam eden kardeşler, gazi olmanının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"ASKER DOĞDUK, ASKER ÖLECEĞİZ"

Tecilli olması sebebiyle kendisinden 3 yaş küçük kardeşiyle aynı gün askere gittiğini belriten Adem Avcu "Muş'ta 6 yıl boyunca PKK ile mücadele ettim, sıcak çatışmalara katıldım. Roketli saldırıda bacağımı kaybettim, bir arkadaşım da şehit düştü. 90 gün hastanede yattım. Bana bundan sonra TSK'da görev yapamayacağım ve gazi olduğum bildirildi. Yine de göreve devam etmek istedim. Hatta görev yerime gittim. Ancak komutanlarım izin vermedi. Kesinlikle hiç pişman olmadım. O bölgede yine görev verilse, tekrar görev yapar, teröristlerle yine çatışırım. Vatan sevgisi bizde geçmişten gelen bir şey. Biz asker doğmuşuz, asker olarak öleceğiz. Vatan sağ olsun. Şu anda iki yeğenim özel harekatçı" dedi.

"VATAN SAĞ OLSUN"

Osman Avcu da Siirt'te 6 yıl sürdürdüğü terörle mücadelenin ardından, 2000 yılında Manisa'daki Kırkağaç 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda JÖH olacak askeri personele 6 yıl eğitim verdiğini söyledi. Ardından tayininin Elazığ'a çıktığını vurgulayan Avcu "Burada 2007'deki bir sızma operasyonunda, arkadaşlarımızdan biri mayına bastı. Çevre emniyeti alınırken ben de mayına bastım ve sol bacağımı kaybettim. Helikopterle hastaneye götürüldüm. Üç ay tedavi gördükten sonra gazi olduğum bildirildi. Ağabeyim gibi 'Vatan sağ olsun' diyorum" ifadelerini kullandı.

29 yıl geçti, şehitlerimizin acısı hiç dinmedi Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giden silahsız 33 askerin, hain terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülüp şehit edilmesi, 29 yıldır hafızalardan silinmedi.

Firari sanılan asker cinayete kurban gitti: 21 yıl sonra şehit sayıldı İstanbul’da 2001 yılından beri kendisinden haber alınmayan askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayete kurban giden askerin şehadet belgesi 21 yıl sonra verildi. Şehit asker için Konya Şehitliği'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Eren Abluka-11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Elazığ’da 514 personelin katılımılya Eren Abluka - 11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu başlatıldı