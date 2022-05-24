Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Dünyayı 2,5 yıldan fazladır etkisi altına alan Covid-19 salgını artık son aşamaya girdi. Çin, Tayvan, Kuzey Kore ve Avustralya haricindeki ülkelerde salgın tamamen bitme durumuna gelirken, diğer birçok ülke gibi Türkiye’de de sınırlamaların neredeyse tamamı kaldırıldı. Toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarındaki maske mecburiyetinin de bu hafta sonuna kadar kaldırılması bekleniyor.

ÜÇ GÜN ÖNEMLİ

Covid-19’un Omicron varyantı sebebiyle bu yılın başında dünya genelinde rekor sayıda günlük vaka görülmüştü. Hızla yayılan ve aynı hızla yavaşlayan bu varyanttan sonra, birçok ülke etap etap normalleşme adımlarını atmaya başladı. Türkiye’de de nisan sonunda tedbirlerin büyük bölümü kaldırılmıştı. Toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında devam eden maske mecburiyetinin kaldırılması ise bu hafta çıkacak günlük vaka sayılarına bağlı. Günlük vakalar üç gün üst üste binin altına seyrederse maskeden tamamen kurtulacağız. Testi pozitif çıkanlara uygulanan 7 günlük karantina mecburiyeti de masaya yatırılacak. Diğer bazı ülkelerde karantina zorunluluğu kaldırılmıştı. Hatta test uygulamasına son veren ülkeler bile var.

VAKALAR DÜŞÜYOR

Türkiye’de vakalar son iki gündür1.000’in altına düştü. Buna göre, testlerin pozitif çıkma oranı salgının başından beri ilk kez yüzde 1’in altına geriledi. Özellikle 15 Mayıs’tan sonra bir-iki gün hariç pozitiflik oranı yüzde 1’in altında gerçekleşti. Virüsün yayılım hızı da, yine salgının başından beri en düşük değerde seyrediyor. Şubat-Mart döneminde 500 binlerin üzerine çıkan aktif vaka sayımız ise neredeyse bütün tedbirlerin kaldırılmasına rağmen, 14 binin altına kadar geriledi.

Yeni çevre problemi: Maskeler Hifyber Genel Müdürü Ahmet Özbecetek, kullanılan maskelerin pandemi sonrası dünya genelinde ciddi bir atık problemine sebeğ olduğunu söyledi.

