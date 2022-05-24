Türkiye Gazetesi

Ankara’da trenle Güneydoğu ve Kıbrıs seyahati planlayan adliye çalışanları aylar öncesinden para toplayarak tur organizatörün hesabına gönderdi. Tur kapsamında Güneydoğu Anadolu seyahati için 2 bin 640 lira Kıbrıs seyahati için 4 bin 550 lira ödeme yapan çalışanlar 19 Mayıs’ta düzenlemesi planlanan seyahatin günler kala iptal edildiğini öğrendiler. Sabah gazetesinin haberine göre durumdan şüphelenen adliye personeli araştırma yaptı. Adlarına ne tren bileti ne de otel rezervasyonu yapılmadığını öğrenen çalışan dolandırıldıklarını anladı. Aralarında hakim ve savcıların da olduğu mağdurlar turu düzenleten Rıdvan Ç. hakkında şikayette bulundu.

“YANINIZA 5 LİTRE SU ALIN”

Turu düzenleyen Rıdvan Ç., güven kazanmak için seyahate birkaç gün kala WhatsApp grubundan "Seyahatte yanımıza neler almalıyız" başlıklı bir video mesaj gönderdi. Rıdvan Ç., gönderdiği mesajda, programda herhangi bir pürüz bulunmadığını belirterek, "Yarın size buluşma saatini göndereceğim. Trende yanınıza çok bir şey almanıza gerek yok. Bu Doğu Ekspresi gibi bir tren değildir. Bu Güney Ekspresidir. Bir de yanınıza mutlaka 5 litrelik su alın" ifadelerini kullandı. Bu mesajdan birkaç gün sonra yeni bir video mesaj gönderen Rıdvan Ç., yaşanan bazı problemlerden ötürü turun iptal edildiğini duyurdu.

HELALLİK İSTEDİ

Helallik isteyen Rıdvan Ç., "Değerli misafirlerim hepinize günaydınlar. Şu süreçte annemin rahatsızlığı ve içsel problemlerim hep üst üste geliyordu. Maalesef elimizde olmayan bazı sebeplerden dolayı turumuzu iptal etmek zorundayız. Hayatımda hiç böyle bir problemle karşılaşmadım. Gerek havayolu firmasıyla gerek tren kompartıman sayısıyla gerek bazı otellerle hiç olmayacak bazı problemler çıktı. Bu yüzden turumuzu iptal etmek zorunda kaldım. Hakkınızı helal edin. Bütün misafirlerimin geri ödemesi kademeli olarak yapılacaktır. Ankara dışından gelen misafirlerimin de bütün yol masrafları karşılanacaktır. Birkaç gün dinleneceğim. Kendimi toparlamam lazım, çok kötüyüm. Hepinizden özür diliyorum" dedi. Mağdurların şikayetinin ardından turu düzenleyen Rıdvan Ç. hakkında soruşturma başlatıldığı ve yurt dışına çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.

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