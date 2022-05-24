Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi mevkide meydana gelen kazada otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, asfalt yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil ve polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk belirlemelerinde otomobil içerisinde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de ağır yaralandığı belirlendi.

Kayseri'de otomobiller çarpıştı: 9 yaralı Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlar kullanılmaz hale gelirken 9 kişi de yaralandı.

Kayseri'de feci kaza, ölü ve yaralılar var Kayseri'de bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

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