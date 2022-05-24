Türkiye Gazetesi

Binlerce aracın geçtiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde korku dolu anlar kameraya yansıdı. Bir şahıs öğle saatlerinde taksiye binerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerine geldi.

O sırada taksiden inen şahıs, bilinmeyen bir nedenle köprünün dış korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı fark eden vatandaşlar ise durumu sağlık, itfaiye ve emniyet ekiplerine bildirdi. Boğaz çevresinde ve köprü üzerinde geniş güvenlik önlemi alındı.

YAKINLARI İKNA ETTİ

Olayı öğrenen yakınları köprüye gelerek şahsı, çıktığı yerden inmesi için ikna etmeye çalıştı. Şahıs uzun süren çabaların ardından yakınları tarafından güçlükle ikna edilerek kurtarıldı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

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