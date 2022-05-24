Türkiye Gazetesi

Valilik tarafından yapılan açıklamada düzensiz göçle mücadelede çalışmaların ara vermeden devam ettiği vurgulanarak şu bilgilere yer verildi:

"İlimizde 17-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında güvenlik güçlerimizce yakalanan 7 bin 687 düzensiz göçmen, sınır dışı işlemi yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. Bu süre zarfında, ilimizde ve diğer illerdeki geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan 2 bin 442 düzensiz göçmen, ülkelerine geri gönderilmiştir."

283 GÖÇMEN BU GECE GÖNDERİLİYOR

Halihazırda geri gönderme merkezlerinde bulunan ve işlemleri devam eden düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerine ilişkin çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, işlemleri tamamlanan 238 düzensiz göçmenin, bu gece İstanbul Havalimanından ülkelerine geri gönderilmesinin planlandığı kaydedildi.

İsmail Çataklı'dan göçmen provokasyonu açıklaması: Amaç güven zedelemek İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, katıldığı programda göçmenlerle ilgili yapılan provokatif paylaşımların güven zedeleme amacıyla yapıldığını belirtti. Çataklı, "Çünkü kamuya, devlete güven sarsıldığı zaman, başka şeyleri de kolaylıkla yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.