Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, nesli tükenmekte olan Anadolu Leoparının görüntülerinin yer aldığı bir videoyu yayınladı. Kirişçi, söz konusu Twitter paylaşımında, Anadolu Leoparı’nı korumamız gerektiğini vurgulayarak bu nedenle endemik türün nerelerde yaşadığını açıklamayacaklarını belirtti. Bakan Kirişci, video eşliğindeki paylaşımında, “İşte dört bölgemizde varlığı kanıtlanan Anadolu Leoparı. Onları korumak zorundayız, bu yüzden yaşam alanlarını gizli tutacağız. Emeği geçenleri gönülden kutluyorum.” dedi.

ANADOLU LEOPARI İNSANLARLA KARŞILAŞMIYOR

Peki, Anadolu Leoparı nedir? TÜBİTAK Bilim Genç Dergisi’ndeki bir makaleye göre, ‘Anadolu parsı’ ya da ‘Anadolu panteri’ olarak da adlandırılan Anadolu Leoparının (Panthera pardus tulliana) postu canlı ve parlak bir renkte iken kırmızımsı sarı ve siyah benekleri bulunuyor. Bunun yanı sıra tekdüze siyah olanlarına da rastlanıyor. Beneklerinin ortası ise boş. Bununla birlikte, ayaklarındaki, kuyruklarının sonundaki ve yüzlerindeki beneklerin içi dolu olarak biliniyor.

1,5 metre boya ulaşan Anadolu Leoparının kuyrukları da 1 metreyi buluyor. Omuzlarının yerden yüksekliği ise 45-62 cm civarında. Bilim insanları, verilere dayanarak, İran’da yaşayan alt türünün (Panthera pardus saxicolor) kışı atlatmak için ülkemiz sınırlarına girdiğini düşünüyor.

Anadolu leoparı gece aktif olan bir hayvan ve ülkemizde insanlarla karşılaşmaması gerektiğini çok iyi biliyor. Yaşadığı bölgelerde şimdiye kadar evcil hayvanlara da dâhil herhangi bir saldırı kaydının olmaması bunun en büyük göstergesi.

Kentte leopar paniği: Ortalığı birbirine kattı İran'ın Kaimşehir kentinde nereden geldiği bilinmeyen bir leopar ortalığı birbirine kattı. Evin bahçesine giren leopar 2 kişiyi yaraladı. Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucunda yakalanan leopar, Sari Yaban Hayatı Koruma Alanı'na götürüldü.

Leopar kaçtı, fil kovaladı Güney Afrika’da dev bir erkek fil, Madikwe yaban hayatı koruma alanında bir kilometre uzaktaki leoparı sürü için tehdit olarak algılayarak peşine düştü.