Van'ın Çaldıran ilçesinde bir vakaya giden ambulans, Çaldıran Belediyesi'ne ait kamyonete çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında ambulansta bulunan 3 sağlık personeli yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar bölgede bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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