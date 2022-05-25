Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Urla açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen fark etti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 100 göçmeni kurtarırken, olayla ilgili teknedeki 2 kişi, yasa dışı geçişi organize ettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı.

Öte yandan Urla, Çeşme ve Seferihisar açıklarında da geri itilen ya da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan lastik botlardaki 197 kişi de karaya çıkarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gizli bölmeli otobüste 47 düzensiz göçmen yakalandı Van’ın Erciş ilçesinde durdurulan 2 otobüste yapılan aramalarda arka koltukta gizli bölmeler bulundu. Gizli bölmeler sökülerek saklanan 47 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Valiliği açıkladı: Son bir hafta içinde 17.116 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul Valiliği son bir hafta içinde 17.116 düzensiz göçmenin yakalanıp sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiğini açıkladı.

İzmir açıklarında 149 göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında 149 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı da yakalandı.