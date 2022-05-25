Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 18 Nisan tarihinde Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neila A. (40) yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Yener B. (60) yönetimindeki 09 JH 003 plakalı otomobile arkadan çarptı.

çarpışma sonucu araç içerisinde bulunan ve yaralanan Abdülaziz Kağan Usul (4), ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne daha sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

37 GÜNDÜR TEDAVİ OLUYORDU

37 günlük tedavisinin ardından 4 yaşındaki Abdülaziz Kağan Usul yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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