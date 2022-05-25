Türkiye Gazetesi

Bitki türünün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olması ve devlet tarafından kontrolsüz ihracatın denetim altına alınmasının önüne geçmek için toplaması yasaklanan salep soğanı, 2 şahsın yüklü miktarda ceza almasına sebep oldu. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobillerinde 40 kilo salep soğanı yakalanan iki şahsa 109 bin TL’den toplam 218 bin TL para cezası kesildi.

JANDARMA EKİPLERİNİN DUR İHTARINA UYMADILAR

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önceki gün Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ketenciler köyünde devriye görevi yaptığı sırada şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü devam eden kovalamacanın ardından yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 40 kilogram salep soğanı tespit edilerek muhafaza altına alındı. Salep soğanı jandarma tarafından Kdz. Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parkları Müdürlüğüne teslim edilirken, iki şahsa toplamda 218 bin TL ceza kesildiği belirtildi.

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Evinde beyaz şahin besledi 19 bin TL ceza yedi Mersin’de evinde izinsiz olarak nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen yabancı uyruklu şahsa 19 bin 154 lira para cezası kesildi.

Soğan söktü, 80 bin TL ceza yedi Konya’nın Beyşehir ilçesinde yasa dışı göl soğanı söken bir kişi yakayı ele verdi. Şahsa para cezası kesildi.