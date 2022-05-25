Türkiye Gazetesi

Önceki senelerde yaşanan sel felaketinde evlere ve iş yerlerine su girmemesi için su içindeki mücadelesi ile de tanınan Dağ ve azaları mahallenin her ihtiyacını inşaat ustası gibi çalışarak önce kendileri halletmeye çalışıyor.

MUHTARIMIZI ÇOK SEVİYORUZ

Son olarak mahalle parkında kopan çöp kutularını azaları ile onarırken görülen Dağ ve ekibi için vatandaşlar, “Muhtarımızı durdurana aşk olsun. Tüm kurum ve kuruluşlarla her zaman diyalog içinde olmasına rağmen, mahallemizde yapılacak olan işlerde kendisi kazma kürek azalarıyla beraber işçi koşuyorlar. Parkta ve mahallede olan eksikleri gideriyor, tamiratları yapıyorlar. Günlerce olabilecek işleri kurumlardan beklemeyerek yarına bırakmıyor. Muhtarımıza çok seviyoruz” şeklinde konuşuyor. Muhtar Dağ, "Bugünkü işimizi yarına bırakamıyoruz. Vatandaşa hizmeti Hakk'a hizmet olarak görüyoruz" dedi

Köyde kavga çıktı: Biri muhtar 2 kişi öldü Burdur'un Tefenni ilçesinde çıkan silahlı kavga biri köy muhtarı 2 kişi öldü.

Muhtar olan babası vefat etti, işleri devralmak için aday oldu Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç köyünde muhtar olan Ekrem Çelen'in vefatının ardından yapılan muhtarlık seçimleri için oğlu Ersan Çelen adaylığını açıkladı.