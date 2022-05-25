Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde aldığı uyuşturucu madde limon tozu çıkan şahıs savcılığa gidip şikayette bulundu. Savcılık şahsa uyuşturucu kullanımından işlem yaparken satıcıyla ilgili arama kararı çıkarıldı.

HAKKINDA UYUŞTURUCU KULLANIMINDAN İŞLEM YAPILDI

Gemlik'te uyuşturucu madde kullanan H.Ç. isimli şahıs, metanfetamin tabir edilen maddeyi, uyuşturucu ticareti yapan Ç.K.Y. isimli şahıstan aldığını ifade ederken, maddenin limon tuzu çıkmasından dolayı savcılığa şikâyetçi oldu. Bir buçuk yıl uyuşturucu kullandığını, üç ay önce de kullanmayı bıraktığını iddia eden H.Ç., Gemlik’te sosyal medya üzerinden Ç.Y. ile metafentamin almak için anlaştı. İfadesinde 200 TL verdiğini iddia eden H.Ç., parayı elden verdiğini, maddeyi kullandığında da limon tuzu olduğunu anladığını söyledi. Konu ile alakalı savcılığa giden H.Ç.’ye uyuşturucu kullanımından işlem yapılırken, zanlı ile alakalı da arama kararı çıkarıldı.

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