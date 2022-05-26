Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 19.00 sıralarında il genelinde helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması” yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı.

3 BİN 674 TL PARA CEZASI

Taksim Meydanı’ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan bir motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Sorgulaması yapılan Murat K.'nin aynı zamanda yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Murat K.'ye 3 bin 674 TL idari para cezası uygulandı. Denetim noktasında durdurulan bir motosiklet sürücüsünün ise muayenesini yaptırmadığı için motosikleti bağlandı.

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada narkotik köpeği Kanıt araçları didik aradı. Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

Dolandırıcıların yöntemi Google'a takıldı: Paranızı çalan bu uygulamaları hemen silin Dünya çapında en fazla kullanıcıya sahip işletim sistemi olan Android'in sahibi Google, uygulama mağazası Play Store'daki sahte uygulamaları bir bir tespit ediyor. Son olarak şirket, oldukça tehlikeli üç uygulamayı kaldırdıklarını duyurdu. Ancak bu uygulamaları daha önce yüklediyseniz hemen silmeniz gerekiyor.

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde gerçekleştirilen ’Yeditepe Huzur’ uygulamasında adeta kuş uçurtulmadı.

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi.