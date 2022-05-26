Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütü kurmak, yönetmek, yağma, gasp, yaralama, uyuşturucu ticareti ve zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen örgütlere yönelik yapılan teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul'un birçok ilçesinde onlarca adres belirlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GETİRİLDİ

Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ilçelerinde faaliyet gösteren ve Mehmet E. ile Aykut Z. isimli şüphelilerin liderliğini yaptığı grup belirlendi. Silahlı eylemler gerçekleştiren 45 kişilik suç örgütü ve bu gruba silah temin eden 29 kişilik çeteye şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi.

Esenyurt ilçesinde yapılan operasyonda özel harekat polisleri belirlenen adrese girdi. Daha sonra Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri girilen adreste incelemelerde bulundu. Özel harekat polisleri tarafından mahalle etrafında da güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul'da torbacılara şafak operasyonu! Polisi görünce pencereden aşağı attı ama kaçamadı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, torbacılara yönelik düzenlediği şafak operasyonunda, polisin geldiğini gören evdeki şüpheli, uyuşturucu dolu torbayı pencereden aşağı attı. Ekipler tarafından aynı adreste iki tabanca ele geçirildi.