Türkiye Gazetesi

Sosyal medya platformu TikTok’ta 19 yaşındaki İtalyan Giuseppe D'Anna ve 76 yaşındaki Milina Gatta'nın aşkı interneti kasıp kavurdu. 200 bine yakın takipçisi olan 19 yaşındaki gencin kız arkadaşı Milina Gatta'naya evlenme teklif ettiği anlar yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Bazı kullanıcılar duruma tepki gösterirken çift ise eleştirileri görmezden geldi.

KENDİSİNDEN 57 YAŞ BÜYÜK

Sosyal medyaya damga vuran video sonrasında çift fotoğraflarını paylaştı. İtalyan gencin altın bir zincir taktığı 76 yaşındaki kız arkadaşının elinde bir gül tuttuğu görüldü. Fenomen genç evlenme teklifi ettiği yüzüğün bir fotoğrafını da paylaştı. Sert eleştirilere tepki gösteren Giuseppe “Bu uzun bir dizinin sadece başlangıcı” şekilde yorum yaparak neden yaşlı bir kadınla olabileceği konusunda spekülasyon yapıldı.

“BİRBİRİMİZE AŞIĞIZ”

Kullanıcılardan bazıları onun vasiyeti için beraber olduğunu düşünerek “Oh o zengin...Hepimiz onun ne için olduğunu biliyoruz" yorumunu yaptı. Başka bir kişi ise Guiseppe’nin Sony PlayStation 5 istediğine ikna olduğunu ifade etti. Aralarındaki yaş farkının kendileri için önemli olmadığını ve aradığı aşkı yıllar sonra bulmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Gatta, “Birbirimize aşığız. Bunu kimsenin bozmasını istemiyoruz. Çok mutluyuz” dedi.

Bu kadarı da pes dedirtti: Tiktok videosu uğruna ormanı ateşe verdi Pakistan'ın 11 milyon takipçili sosyal medya fenomenin, TikTok videosu çekmek için orman yangını çıkardığı iddia edildi. Söz konusu görüntüler büyük tepki çekti.