Türkiye Gazetesi

Hükümetin fahiş kira artışlarına karşı kiracıları korumak için başlattığı çalışma kapsamında Kiracı Şikâyet Hattı'nın kurulması üzerinde de görüşmeler yapıldığı öğrenildi.Önceki gün konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığı'ndan ilgili bürokratların katılımıyla 2 saatlik zirve gerçekleştirildi.

KİRACI ŞİKAYET HATTI

Zirvede birçok konu ele alınırken, sorunun tespiti ve denetimi noktasında Kiracı Şikâyet Hattı'nın devreye alınabileceği üzerinde de duruldu.Hat üzerinden kiracılar kanuni hakları konusunda bilgilendirileceği gibi aynı zamanda ev sahiplerini ihbar da edebilecek. Eğer ev sahibinin Gelir İdaresi Başkanlığı'na kira geliri beyannamesinde bulunmadığı tespit edilirse, geriye dönük vergi tahsil edilecek.

KÖTÜ EV SAHİBİ KARA LİSTEYE GİRECEK

Şikâyet mekanizması ilerleyen zamanda e-Devlet Sistemi'ne taşınacak.Kurulması planlanan hat sadece kiracılara ev sahibiyle yaşadığı kira sorunu noktasında bilgilendirmede bulunacak.Kiracıların, "Kombim bozuldu, ev sahibim mi ben mi yaptırmalıyım?", "Ev sahibim oğlunun oturacağını gerekçe göstererek beni evden çıkarmak istiyor, ne yapmalıyım?" gibi soruların muhatabı bu hat olmayacak.

Yapılan ihbarlar neticesinde yapılacak denetimlerde kiracısını kanuna aykırı şekilde mağdur ettiği tespit edilenler devletin "kara listesi"ne girecek.

DÜZENLEMEYİ ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10-15 gün içinde tamamlanıp hayata geçirileceğini belirterek, düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Bakan Kurum, "Ne konut sahibini ne de kiracıyı mağdur etmeyecek bir düzenleme yapacağız ancak fırsatçılığa hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. En kısa zamanda çalışma tamamlanacak ve fahiş artışları yapanlarla ilgili, sadece kira değil konut fiyatlarında da olağan üstü bir artış söz konusuysa bununla ilgili denetimlerimiz devam ediyor" dedi.Kurum, "Borçlar Kanunu'na göre kira güncellemesinin 5 yılda bir yapılacağının altını çizen Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Tüfe oranı kira artışında tavan fiyattır. Vatandaş olarak da bize düşen kanunlara uymaktır. Bunun dışında yapılan her güncelleme yasalara aykırı olduğu için kiracının yasal sürece başvurma hakkı vardır. Son dönemde yaşanan artışlarla alakalı bazı fırsatçılar da ortaya çıktı. Tüfe oranında yapılması gereken zam, yüzde 100 oranında yapılıyor. Bu noktada takibi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret bakanlığı yapıyor. Vatandaşın bu noktada şikayeti varsa eğer ilgili bakanlıklara şikayetini yaparak, hukuki süreci başlatabilir." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’dan fahiş kira artışlarıyla ilgili ilk açıklama geldi: Ev sahibi de kiracı da mağdur edilmeyecek Fahiş kira artışlarıyla ilgili harekete geçen hükümet ilk adımları dün atmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri bir araya gelerek konuyla ilgili ilk görüşmeleri gerçekleştirmişti. Bugün açıklamalarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, kira artışlarına yönelik atılacak yeni adımları 10 gün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.

Evde yangın çıktı, kiracı ve ev sahibi kavgaya tutuşunca polis ayırdı İstanbul Ümraniye’de 3 katlı binanın ikinci katında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken ev sahibi ve kiracı ise birbirine girdi.

Ev sahibinin baskını ortaya çıkardı: Kirayı ödemeyen kiracı evi başkasına kiraladı Muğla'da evini kiraya veren ev sahibi, kiracısının kapısını çalınca başkasının açması ile şaşkına döndü. Kiracısının ev sahibi gibi davranarak evi başkasına kiraladığını öğrenen adam, "Ben 2.550 lira kiraya vermiştim, bu şahıs başka birisine 5 bin liraya kiraya vermiş, üstelik bir yıllık kirayı da peşin almış" dedi.