Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. 26 Mayıs – 1 Haziran 2022 arasında hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarına zamanla güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Güncel tahminlere göre Marmara’da Kırklareli ile Edirne’ye sağanak yağış uyarısı yapıldı.

SAĞANAK GELİYOR

Hafta boyunca iç bölgelerde yağış görülecek iller ise şöyle sıralandı;

Afyonkarahisar, Kütahya, Gümüşhane, Uşak, Eskişehir, Bolu, Ankara, Çankırı, Karabük, Çorum, Tokat, Sivas, Bayburt.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HANGİ BÖLGEDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA: İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın kuzeyi, Balıkesir'in doğusu ve Bursa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji’den sağanak uyarısı (24 Mayıs Salı hava durumu) “24 Mayıs Salı günü hava nasıl olacak?”, “Bugün hava durumu nasıl?” diye merak eden vatandaşlar Meteoroloji’den son gelen hava durumu raporunu bekliyor. Meteoroloji’den edinilen bilgiye göre yurt genelinde 4 gün boyunca sağanak yağışın etkili olacağı açıklandı. İşte 24 Mayıs hava durumu…

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı Meteorolojiden yapılan uyarıya göre; Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.