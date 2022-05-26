Türkiye Gazetesi

Yıldırım ilçesinde kocasıyla boşanma aşamasında olan N.T.’nin yaşadığı evden gelen ağır koku komşuları harekete geçirdi.

Şüpheli durumun ihbar hattına bildirilmesi ile olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk önce binanın doğalgazı ve elektriğini kesilerek vatandaşları tahliye etti.

Ardından N.T.'ye ait dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı.

EVİ HAVAYA UÇURMAK İÇİN DÜZENEK KURDU

Eve giren ekipler, evin kapısının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğalgaz vanalarının açık bırakıldığını tespit etti. Tuzak uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi.

KOCASI VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri N.T.’nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. (66) ve oğlu M.T. (34)'yi olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. Soruşturma Asayiş Şube Mümdürlüğü'nde sürerken N.T.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

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