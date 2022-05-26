Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki binada ofisi bulunan jeofizik mühendisi Bülent A'dan (34) haber alamayan yakınları iş yerine gitti.
İş yerinde hareketsiz yatarken bulunan Bülent A, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.
ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Doktorların yaptığı kontrolde Bülent A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Mühendisin ofisinde polisin aldığı önlemlerin ardından AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekiplerince inceleme yapıldı.
Jeofizik mühendisinin cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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