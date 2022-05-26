Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir atan “Seabourn Encore” kurvaziyerle 268 turist ve 406 personeliyle geldi. Rodos Limanı'ndan gelen gemideki yolcuların çoğunun ABD ve İngiliz olduğu öğrenildi. Bodrum’un turistlik ve tarihi bölgelerini gezen turistler, denize girmeyi de ihmal etmedi.

ÇEŞME'YE HAREKET EDECEK

Kumbahçe, Paşatarlası sahilinde yürüyüş yapmayıda ihmal etmedi.

Cumhuriyet caddelerinde buluna hediyelik eşyalardan da alış veriş yapan turistleri taşıyan gemi akşam saatlerinde Çeşme'ye hareket edecek.

Denizi kirleten Malta bandıralı gemiye 3 milyon 788 bin 628 TL ceza Geçen yıldan bu yana denizdeki kirlilik nedeniyle müsilaj sorunu baş göstermiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise konuyla ilgili denetimleri sıklaştırmıştı. Denizleri kirleten işletme ve gemilere ceza yağarken son olarak Yalova açıklarında denizi kirlettiği tespit edilen Malta bandıralı ticari gemiye de 3 milyon 788 bin 628 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.

İzmit Körfezi'nde denizi kirleten gemiye rekor para cezası İzmit Körfezi'nde demirli geminin güvertesinin yıkandığı sırada gemiden akan kirli ve atık suların körfeze dökülmesi üzerine deniz kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle 2 milyon 447 bin 568 lira ceza uygulandı.