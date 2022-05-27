Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın yağ kazanında meydana gelen patlama yangına sebep oldu. Yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayda herhangi bir yaralının olmaması ise teselli kaynağı oldu.

PATLAMANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yangın, Söğütlü ilçesin 3. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın yağ kazanın olduğu bölgede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kazan henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Patlamanın ardından meydana gelen yangın itfaiye ekiplerine haber verildi. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye erlerince yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.



Maddi hasarın meydana geldiği yangında herhangi bir yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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