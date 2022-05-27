Türkiye Gazetesi

Ümraniye'de Şile yolu Çekmeköy istikametinde ilerleyen inşaat işçilerini taşıyan servis feci bir kaza yaptı. İnşaat işçilerini taşıyan Fatih Ceren kontrolündeki minibüs arızalandığı için emniyet şeridinde duran hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kaza sonrası minibüs içerisinde bulunan inşaat işçilerinden 2’si ağır 11 kişi yaralandı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Olayın 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araç içerisinden çıkarttığı yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

'2-3 KİŞİNİN DURUMU BAYA AĞIR'

Kamyon şoförü Ali İhsan Kurt, “5 dakika geçmeden arkadan bir ses geldi arka tarafa geldim. Tek tek dışarı çıkartmaya çalıştık. 2-3 kişinin durumu bayağı ağırdı. Tır arızalıydı zaten emniyet şeridinde park halindeydi. Arkadan geldi vurdu. 11-12 yaralı vardı net bir şey bilmiyorum ama 2 veya 3 kişinin durumu ağır gibi duruyordu.” dedi.

Kaza sonrası polis ekipleri Şile yolunda yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle otobanda 2 şerit trafiğe kapatıldı.

İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı İzmir’in Tire ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

İşçi minibüsü yoldan çıktı: 13 yaralı Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada, 13 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alaşehir’de işçi minibüsünün freni patladı: 13 yaralı Manisa’nın Alaşehir ilçesinde rampaya çıkarken freninin patlaması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, park halinde bulunan bir başka minibüse çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 13 tarım işçisi yaralandı.