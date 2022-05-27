Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Mayıs 2022 hava durumu tahmin raporunu yayımladı, Mayıs ayının son günlerinde yurt genelinde hava nasıl olacak belli oldu. Yaz mevsimine kısa bir süre kala sıcaklıklar artacak, bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bolu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İSTANBUL'A SAĞANAK UYARISI

İstanbul’un Anadolu Yakası'nda gün içerisinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ise güneydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerine çıkacak.

28 Mayıs Cumartesi (yarın) günü ise yağışlar Doğu Anadolu'ya doğru kayacak, Doğu Karadeniz'in ve İç Anadolu'nun iç kesimlerinde etkili olacak.

27 Mayıs 2022 hava durumu tahmin haritası

KAVURUCU SICAKLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği duyurdu. Edirne’de ise hava sıcaklıklarının 32-35 derece olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte özellikle kronik hastalar ve yaşlılar için sıkıntılı günlerin başladığını belirten Uzman Doktor Murat Ülgey, hava sıcaklığının en yüksek olduğu 10-00-16.00 saatleri arasında güneş altında dolaşılmaması, gölgede ve serin yerlerde durulması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken noktalardan birisinin de giyim tarzı olduğunu aktaran Uzman Dr. Ülgey, kıyafet seçiminde mümkün olduğunca açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

28 Mayıs 2022 hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu 28

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21

Diyarbakır: Az bulutlu 31

Uzmanından kronik rahatsızlığı olanlara uyarı: Sıcak hava kavuracak Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hava sıcaklıklarının, Marmara Bölgesi’nde mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceği açıklandı. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıya çıkılmaması konusunda uyarıda bulunan Uzman Doktor Murat Ülgey, özellikle sıcak havalarda sıvı kayıplarıyla birlikte vücut direncinde düşüşler yaşandığına dikkat çekti.