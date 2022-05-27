Türkiye Gazetesi

Kadıköy'de ilginç anlar yaşandı. Yol üzerinde park halindeki aracın üzerine hemen yanında bulunan dut ağacı devrildi. Buraya kadarher şey normal ancak ilginç olan şey ise yoldan geçen vatandaşların aracı umursamayıp hem ağaçtaki hem de araç üzerine düşen dutları toplayıp yemek oldu.

Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Rıfkı Bey Sokak üzerinde meydana gelen olayda sokak üzerinde park halinde bulunan araç üzerine ağaç parçası devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

POLİS, DUT YİYEN VATANDAŞLARI UZAKLAŞTIRDI

Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise ağacı araç üzerinden kaldırmak için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde çalışma yürüttüğü esnada sokaktan geçen vatandaşlar, araç üzerine düşen ağaç parçasındaki dutları topladı. Vatandaşlar polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

'BEDAVA DUTU GÖREN TOPLAMAYA BAŞLADI'

Yaşanan olay sonrası konuşan çevre sakinlerinden Ertuğrul Cebesoy, “Ağaç sanırım yükünü taşıyamayarak yola düştü. Ağaç parçasının düştüğü araç biraz zarar gördü. O esnada bedava dutu gören millet dut toplamaya başladı” diye konuştu.

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