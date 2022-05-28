Türkiye Gazetesi

Ellinin üzerinde kadınımız, kozmetikten içeceğe, bankacılıktan spora beş kıtada tepe yöneticiliği yapıyor. Bunlardan bazılarını öne çıkardık bu hafta.

BEYZA KAPU

Loreal’in Paris merkez ofisinde, profesyonel ürünlerde dijital aktiviteleri yönetiyor.

SERPİL TİMURAY

Vodafone’un Avrupa Bölge CEO’su ve Dünya İcra Kurulu Üyesi.

YASEMİN BEDİR

Mastercard’ın Kuzey Amerika Pazarları Kıdemli Başkan Yardımcısı.

ELİF ARAL

Pfizer’ın Gelişen Pazarlar Aşı Grubu Lideri.

YONCA DERVİŞOĞLU

2006'dan bu yana Google'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcılığını sürdürüyor.

NEŞE GÜNDOĞAN

Kasım 2014'ten beri Avrupa'yı temsil eden Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) Yürütme Konseyi üyeliğini yapıyor ve bu göreve seçilen ilk Türk spor yöneticisi.

ŞEBNEM AVŞAR TUNA

Dr. Şebnem Avşar Tuna, ünlü Novo Nordisk’in Medikal Müdürlüğünden sonra Asya ve Pasifik bölgesinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı oldu.

BERNA ÜLMAN

Visa’nın Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü.

AYLİN SOMERSAN COGUİ

Genç yönetici, Allianz Grubu İnsan Kaynakları Başkanı.

ÜMRAN BEBA

2016'da PepsiCo Global İnsan Kaynakları Yönetim Hizmetleri ve Operasyonları Başkanı olarak atanan Beba, 25 yıldır çalıştığı PepsiCo’dan ayrılarak uluslararasi girişimci oldu.

Bakan Nebati, iş adamlarıyla bir araya geldi: Tam destek sözü aldık Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Yüksek İstişare Toplantısı'na katılan Bakan Nebati, iş adamlarından "Birlikten Berekete, Kazanan Türkiye" kampanyasına tam destek sözü aldıklarını belirtti.