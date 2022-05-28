Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Hemen her kadın alışveriş yapmaya, dolabına yeni giysiler eklemeye bayılır. Alışverişten eve geldiğinizde poşetten çıkardığınız yeni giysiyi ‘temiz’ göründüğü için bir hevesle giymeyi düşünebilirsiniz. Peki bu yeni kıyafetleri yıkamadan giymenin cildinize zararlarını biliyor musunuz? Her ne kadar yeni bir ürün olsalar da asla temiz değiller…

Öncelikle yeni giysilerin endüstriyel kirlerle kaplı olduğunu unutmamalısınız. Çoğu hazır giyim üretim fabrikası kentsel sanayi bölgelerinde kuruludur. Bu fabrikaların havalandırmalarından sızan tüm toz ve kir de o bayıldığınız giysinin kumaşına yapışıyor. Ayrıca giysinin üretim sürecinde kullanılan, cildiniz için zararlı olabilecek kimyasallar da kumaşla birlikte evinize taşınıyor. Bunlardan en çok kullanılanı ise birçok parlak renkli boyada bulunan kurşun ve çoğunlukla kırışmayan giysilerde tercih edilen kanserojen madde formaldehid! Özellikle dikkat etmeniz gereken giysiler ise tabii ki doğrudan teninize temas edecek olan iç çamaşırı, pantolon ve çoraplar…

Kumaşlarla birlikte taşınan zararlı kimyasallar deriye işleyerek hassas ciltli kişilerde egzamaya davetiye çıkarabilir. Sırf bir kıyafetin mağazadaki o muntazam ütülü hâlini bozmamak için yıkamamanız size derinizde kızarıklık, kuruluk, kaşıntı ve pullanma gibi problemler doğurabilir. Eğer çok fazla terleyen bir vücuda sahipseniz risk sizin için daha da büyük. Terli derinin kimyasalları geçirme ihtimali çok daha yüksektir.

İŞİN İÇİNDE PARAZİTLER DE VAR

Yeni aldığınız bir giysiyi kokladığınızda o keskin boya kokusunu alabilirsiniz. Giysilerinizi tabii ki bir yıkamada bu tehlikeli kimyasallardan arındırmanız mümkün değil ancak önemli ölçüde azaltarak sağlığınız için tehdit oluşturmasının önüne geçebilirsiniz.

Kimyasalların dışında işin bir de parazit boyutu var. Mağazadan kıyafet alırken sizden başka kaç kişinin denediğini, tenine, terine, mantarına, açık bir yarasına temas ettiğini asla bilemezsiniz. Bu riskler internetten yapacağınız alışverişler için de geçerli, sonuç olarak iki tıklamayla sepetinize attığınız kıyafete de sizin elinize ulaşana kadar kaç kişi tarafından dokunulduğunu bilemiyorsunuz. Üstelik çevrimiçi alışverişlerde de bir ürün satılır, beğenilmez ya da beden uymazsa iade edilir. Ürün tekrar kalite kontrolden geçer ve başka bir alıcıya gönderilmek üzere paketlenir. Kısaca yine ilk giyen asla siz olamazsınız. İşte bu yüzden küçük bir ihtimal bile olsa bit, bakteri, mantar gibi parazitleri görmezden gelmeyin.

BİRAZ DETERJAN VE SU İLE KORUNUN

En çok dikkat ve titizlik isteyen ürünler ise bebek giysileri. Bebeklerin tenleri yetişkinlere göre daha hassastır. Bu yüzden cildinin zarar görmemesi için yeni olan her şeyin kokusuz ve boyasız özel deterjanla özenle yıkanması önerilir.

Yeni aldığınız giysileri ters çevirerek hafif soğuk su ile yıkayın ve çift durulama yapın.

Hassas giysiler için hafif deterjanla birlikte hızlı şekilde elde yıkayın ve bol su ile durulayın. Böylece zararlıları vücudunuza temas ettirmeden giysiden uzaklaştırmış olursunuz.

BALKONUNUZU MİNİK BİR SERAYA DÖNÜŞTÜRÜN

Balkonunuzda biraz yeşil görmek, sebze bahçesi oluşturmak istiyorsanız mayıs ayında işe koyulmak harika bir adım olacaktır. Mayıs ayında balkonunuzdaki bir saksıya salataların olmazsa olmazı maydanoz ekebilirsiniz. İki yıllık bir bitki olan aromatik bitki maydanoz hızlı büyüyerek çok ürün verecektir. Pazı da balkonunuzda kolayca büyüyecek, sofralarınıza lezzet katacaktır. Balkonunuzu çeri domatesle renklendirmeye ne dersiniz? Çok sayıda çeşidi olan çeri domatesin balkonunuz için en uygun olanını seçmeniz şart. Çeri domates güneşe çok fazla ihtiyaç duyduğu gibi, kuraklığı da hiç sevmez. Büyümek için özenle sulamanızı bekleyecektir. Acı biber ve kuru soğan ise zaten minik balkonların olmazsa olmazlarından…

DIŞA DÖNÜK KİŞİLERİN FAVORİ RENGİ TURUNCU

Kıyafet seçiminden dekorasyona kadar birçok detaya anlam katan renkler, hayatın her alanına da etki eder. Her rengin karşımızdaki kişiye hissettirdiği farklı bir anlamı vardır. Sıcak havaların gelmesiyle birlikte mağazalarda en çok rastladığımız ise turuncu giysiler oluyor. Turuncu, renklerin içinde en çok enerjiyi yükseltenlerden biridir. Dikkat çeken bu renk, kırmızıdan sonraki en sıcak ton olmasıyla ön plana çıkıyor. Mutluluk, cesaret, güven ve canlılığı simgeleyen bu renk genel olarak dışa dönük insanların favori renklerindendir. Özellikle gençleri hedef alan kafelerin dekorasyonunda ise turuncu boya tercih edilerek ortama neşe ve enerji getirmesi hedeflenir.

Bacaklarınız ve ayak bileklerinizdeki renk değişimine dikkat! Risk altında olabilirsiniz Cilt değişiklikleri yaşlanmanın doğal bir süreci ancak bacak ve ayaklardaki bazı renk değişimleri hastalık habercisi olabilir. Bazı durumlarda, deri rengi, genel sağlık durumu hakkında ipuçları verebilir. Kalp-Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas, dolaşım sorunlarının belirtisi olan bacaklarda ve ayak bileklerindeki renk değişimleri anlattı.