Türkiye Gazetesi

Olay geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli’de meydana geldi.

Bir motosiklet sürücüsü trafikte seyir halindeyken bir koluyla motosikletini kontrol etmeye çalıştı.

Diğer koluyla da yüz üstü kucağına uzattığı bebeği tutmaya çalıştı.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Akan trafikte motosiklet sürücüsünün hem kendi canını hem de kucağındaki bebeğin canını hiçe saydığı anlar yürekleri ağza getirdi.

Korku dolu yolculuk trafikte başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.,

Trafikte dehşete düşüren otomobil: Ne farı var ne camı Bursa trafiğinde seyreden farları ve camları olmayan otomobil, görenleri dehşete düşürdü.

Trafikte tehlikeli yolculuk: “Bu kadarına da pes” Bursa’da 1’i bebek olmak üzere 5 kişi aynı motosiklete bindi. Tehlikeli yolculuk çevredekilerin şaşkın bakışları eşliğinde saniye saniye kaydedildi.