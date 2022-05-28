Türkiye Gazetesi

TACİHANE - TACİHAN YONGACI

tacihan.yongaci@tg.com.tr

Hayallerinizi süsleyen orijinal mutfaklara kavuşmak için beş tavsiyemi sizlerle paylaşıyorum.

1) RENKLERİN IŞILTISINA KAPILIN

Renk seçimlerinde orijinal renkler seçerek evinizin farkını ortaya koyabilirsiniz. Gri ve vizon tonları tercih ettiğinizde sadece dingin sade bir tarz yakalamanız mümkün. Daha renkli tercihlerinizle ise enerjik ve cesur bir mutfağınız olabilir. Kısacası renklerin ışıltısı ile hem mutfağınıza hem de hayatınıza renk getirmeniz kaçınılmaz.

2) KULPLARA DA ÖNEM VERİN

Musluk seçiminde altın ve siyah tonlarının yanı sıra kulplarda da aynı tonları kullanabilirsiniz. Bu şekilde tarz ve şık mutfağınız olabilir. Krom dışındaki diğer renkleri kullanarak daha orijinal bir tasarım elde etmiş olursunuz.

3) RAFLAR MODERN GÖSTERİR

Mutfakta üst dolapların bir kısmını raf olarak değiştirmek de modern sevenler için bir seçenek olacaktır.

4) KAHVE KEYFİNİ KİM SEVMEZ

Tek duvarı kara tahta boyası ile boyayıp kahve köşesi yapmaya ne dersiniz? Bu şekilde mutfağınız standart bir mutfak olmaktan çıkarak modern görünüme kavuşacaktır.

5) SICAKLIK MI, TEMİZLİK HİSSİ Mİ?

Son olarak stil sahibi bir mutfak istiyorsanız tezgâhınızı ahşap görünümlü ya da beyaz mermer seçebilirsiniz. Ahşap sıcaklık hissi verirken mermer ise temizlik hissi verecektir.

Doğru ofis dekorasyonu verimi artırıyor Günlük yaşantımızın büyük bölümünü geçirdiğimiz ofisler iyi dekore edildiğinde hem sağlık hem de verim açısından büyük avantajlar sağlıyor. İster plaza katı, isterseniz home ofiste çalışın doğru hamlelerle huzurlu bir ortam oluşturmak sizin elinizde…