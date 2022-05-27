Türkiye Gazetesi

Bartın'da tarihe karışan Roma dönemine ait taş parçası heyelan sonrası köyün ortasına düştü. Kendilerine haber verilmesi üzerine bölgeye gelen müze yetkilileri, taşın Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen ve bereketi simgelediğine inanılan kireç taşından yapılmış Phallos türü obje olduğunu belirledi.

ÇALIŞMALAR ESNASINDA ORTAYA ÇIKTI

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde meydana gelen heyelan sonrası bölgede yol açma ve toprak yığınlarının kaldırılması için çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi ekiplerince iş makineleri ile yürütülen çalışmalar sırasında toprak içerisinde çapı yarım metre, uzunluğu bir metre ebatlarında olan kireç taşından yapılmış obje bulundu.

Bartın'ın Aşağıdere köyünde heyelan oluştu ve heyelan sonrası köye ilginç bir taş düştü. Taşı inceleyen ekipler taşın Roma dönemine ait olduğunu belirledi.

KORUMA ALTINA ALINACAK

Yetkililere haber verilmesi üzerine Amasra Müze Müdürlüğüne bağlı ekiplerce tarihi eser olduğu değerlendirilen obje yerinde incelendi. Roma dönemine ait ve bereketi simgeleyen Phallos türü eserlerden olduğu değerlendirilen objenin Amasra Müze Müdürlüğü'ne götürülerek koruma altına alınacağı öğrenildi.

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