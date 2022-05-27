Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi Han Arka Sokak’taki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, A.T. isimli kişi, kötü alışkanlıklarına sinirlenen eşi G.T. ile tartışma yaşadı. Münakaşa kavgaya dönüşünce öfkesinden deliye dönen adam, karısına sopayla saldırdı.

KAPIDAN ADIM ATAR ATMAZ YAKALANDI

Başına sopa vurulan kadın yaralanırken, polisten yardım istendi.

Kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekipleri, saldırgan kocayı kapıdan dışarıya adım atar atmaz yakaladı.

Yaralı kadın Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, dayakçı koca ise polis tarafından karakola götürüldü.

Dayakçı kocasını keser sapıyla dövdü, bıçakladı Adana’da eve sürekli sarhoş gelen ve kendisine sürekli şiddet gösteren kocasını keser sapıyla döven ve bacağından bıçakla yaralan kadın adliyeye sevk edildi.

Maçta saha boks ringine döndü! 4 futbolcu tekme tokat dayak yedi Pendik’te oynanan bir amatör lig maçında futbolcular birbirlerine girdi. Saha adeta ringe dönerken yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Adeta boks ringinde kavga eden futbolcuların o halleri cep telefonlarının kameralarına yansıdı.

“Kime geldiniz” sorusu canından ediyordu! Öldüresiye dayak yedi Esenyurt’ta işinden evine dönen bir vatandaş, apartmanında gördüğü iki kişiden şüphelenerek “Kime geldiniz?” diye sorunca şahıslar tarafından öldüresiye dövüldü. Aldığı darbelerle bayılan adamın cep telefonu da saldırganlar tarafından çalındı.