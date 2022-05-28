Türkiye Gazetesi

Nazilli ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi’nde sabaha saatlerinde meydana gelen olayda 21 yaşındaki Cem Kocaman, sabah namaz kılmak için kalkarak evin balkonuna çıktı. Balkondan dışarı bakarken karşısında büyük bir ışıklı cisim gördüğünü iddia etti.

“GÖZÜME UYKU GİRMEDİ”

Gördüğü cismin Ufo olduğunu ileriye süren Kocaman, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Işık huzmesini saniye kayda alan Kocaman, "Uzun süre şok yaşadım, korktum, gözeme uyku girmedi" dedi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görüntülerdeki cisim ilçe halkında merak uyandırdı.

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