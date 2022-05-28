Türkiye Gazetesi

Genç kız şiddetli karın ağrıları çekiyor, karnı şişiyordu ve ağrılar artık dayanılmaz bir hal almıştı. En sonunda doktora gitmeye karar veren genç doktorun söyledikleri karşısında şok oldu çünkü karnında 5 kiloluk bir kitle olduğunu öğrendi. Amasya’da yaşayan G.D. (22), karnındaki şişliği önce vücudunu üşütmesine bağladı. Sonrasında bir süre düzenli spor yapmasına rağmen şişliğin inmemesi üzerine durumu ailesiyle paylaştı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran G.D.’nin yapılan tetkik ve tahlillerinde karnında büyük bir kitle olduğu belirlendi. İki saat süren ameliyatla hastanın karnındaki yaklaşık 5 kiloluk kitle alındı.

'7 AYLIK GEBE GİBİYDİ'

Ekibiyle birlikte operasyonu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, “Hastamızda geldiğinde kaburga altına kadar büyüyen 7 aylık gebelik gibi görünen bir kitle olduğunu fark ettik. Operasyonda karnı açtığımızda yaklaşık 5 kiloluk bir kitle olduğunu görüp çıkardık. Şu an hastamızın durumu iyi” ifadelerini kullandı.

KADINLAR DİKKAT! KONTROL İHMAL EDİLMEMELİ

Yumurtalık ya da rahimde oluşan kitlelerin geç fark edilmelerinin hayati riskler oluşturduğunu ve daha önce benzer şikayetlerle gelen hastalarının bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Kara, “Genç kızlarımızın ve bütün hanımefendilerin 6 ay ya da yılda bir kez kadın doğum uzmanına gidip genel bir check-up yaptırmalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

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