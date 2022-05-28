Türkiye Gazetesi

Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Eğrisu köyünde hayvancılıkla ilgilenen 67 yaşındaki K.K. 4 gün önce rahatsızlanınca yakınları tarafından Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen K.K. yoğun bakım servisine alındı.

KENE CAN ALDI

KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan K.K. yaşam mücadelesini kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yakınları tarafından teslim alınan K.K'nin cenazesi, Eğrisu köyünde toprağa verildi.

KKKA NEDİR?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü; Afrika, Asya, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da endemik olarak görülen, ölümcül hastalıklardan biridir. Virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilmektedir.

Uzman isimden korkutan kene uyarısı: Bu seneki vakalar sıkıntılı ve hızlı seyrediyor Havaların ısınması ile birlikte Türkiye'de kene ısırmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) vakaları arttı. Can kaybı ve yeni vaka haberlerinin gelmesi ile birlikte uyarıda bulunan Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Maalesef bu seneki vakalarımız biraz sıkıntılı ve hızlı seyrediyor. Ölümcül kanama riski biraz daha fazla" dedi.