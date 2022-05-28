Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Harmancık ilçesi Karaca mahallesinde bulunan Karaca Göleti, çam ormanlarının içinde bulunuyor. Çam ağaçlarından uçan polenler Mayıs ayında göletin rengini Turkuaz renge çeviriyor. Muhteşem bir rengin oluştuğu gölet çok kimse tarafından bilinmiyor.

Mayıs ayında görenlerin hayran kaldığı gölet polenler bittikten sonra eski rengine dönüşüyor. Göletin turkuaz rengi sadece polenlerin uçtuğu Mayıs ayında 1 ay boyunca görülebiliyor. Bu göleti Mayıs ayında ziyaret edenler Salda gölüne benzetiyor. Göletin bulunduğu köylüler ise gölete geleceklerin çevreyi kirletmemesini istiyor.

GÖREN SALDA GÖLÜNE BENZETİYOR

Köylerinde bulunan göletin her yıl 1 ay muhteşem bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Karaca Mahalle Muhtarı Emin Konuk, "Her yıl bu mevsimde çam ağaçlarından uçan polenler göletimizi bu renge dönüştürüyor. Turkuaz renge dönüşen göletimiz muhteşem bir görüntüye kavuşuyor. Gören hayran kalıp Salda gölüne benzetiyor. Buraya geleceklerden ricamız çevreyi kirletmeyip temiz tutmaları. Bu görüntü yılda sadece 1 ay gözüküyor. Çam ağaçlarındaki polenler bittikten sonra eski görüntüsüne geri dönüyor. Bu ayda göletimiz seyrine doyum olmayan bir renge kavuşuyor. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz" dedi.

GÖLETİN GÜZELLİĞİNİ DUYUP GEZMEYE GELDİK

Göleti gezmeye gelen Muharrem Ulutaş, "Karaca göletinin güzelliğini duyup gezmeye geldik. Hayran kaldık, Dağ yöremizin her yeri bir başka güzel bu güzelliği herkes görmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Göletin güzelliğine hayran kaldıklarını belirten Halil İbrahim Oral, "Sanki Salda Gölü'nü ziyaret etmiş gibi oldum. Göletimiz bu aylarda uçan polenlerle bu muhteşem renge kavuşuyor. Biz gezip hayran kaldık, herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

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