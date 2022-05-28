Türkiye Gazetesi

Elektrik arızasını çözmek istedi ama çıktığı direkte hayatını kaybetti. Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kuşçu mahallesinde yaşayan 7 çocuk babası olduğu öğrenilen Necati Kantik, sabah saatlerinde arazizine gitti ve sulama yapmak istedi.

Arızanın elektrikten kaynaklandığını farkeden Kantik sorunu çözmek için elektrik direğine çıktı. 7 çocuk babası adam direğe çıkar çıkmaz akıma kapıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu farketmesi üzerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerinde yarılaya müdahale yapan 112 Acil Sağlık ekipleri, Necati Kantik’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kantik’in cenazesi otopsi için Derik Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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