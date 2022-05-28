Türkiye Gazetesi

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 999’uncu gününde de devam ediyor.

2012 yılında 17 yaşındayken okula çıkıyorum diyerek bir daha kendisinden haber alınamayan Veysi Diri’nin ablası Ceylan Diri kardeşine seslenerek ‘teslim ol’ çağrısı yaptı.

HASTA OLAN GENÇLERİ GÖTÜRÜP HAYALLERİNİ ÇALIYORLAR

Diri, “Kardeşim 25 mayıs 2012 yılında okulda tarih öğretmeni tarafından kandırıldı. Görevinden ihraç edildi, ceza evine girdi öğretmen. Kendisi hastaydı kardeşimin şekeri ve kemik erimesi vardı. Yani hasta olan gençleri götürüp hayallerini çalıyorlar. Kardeşimin pilotluk hayali vardı, neredeysen gel bizi ara iletişim kur devlet var teslim ol seni bekliyoruz” dedi.

Evlat nöbetine 4 aile daha katıldı: Kızımı zorla götürüp kaçırdılar Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla gece gündüz HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 998'inci gününde sürerken, Adana, Gaziantep, Adıyaman’dan gelen ailelerin katılımıyla aile sayısı 299 oldu.

Evlat nöbetinin 1000. gününde annelere Bakan Soylu'dan destek: Terör örgütünü eriten cesaret İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her defasında daha yüksek sesle haykırıyoruz. Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek" ifadelerini kullandı.

Evlat nöbetindeki anneden kızına çağrı: Gel, benim dayanacak gücüm kalmadı Van’da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler, eylemlerinin 35’inci haftasında da çocuklarını teslim alana kadar eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, "Kızım gel, benim dayanacak gücüm kalmadı. HDP milletvekilleri sizi kandırıyorlar" dedi.