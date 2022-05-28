Türkiye Gazetesi

Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporunda Türkiye genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece artacağı ve hafta sonu boyunca sıcaklıkların bu seviyede devam edeceği açıklanmıştı. Uyarıların ardından yurdun birçok bölgesinden mevsim normalleri üzerine çıkan sıcaklıklara dair haberler gelmeye başladı. Asfaltlar eridi, termometreler 43 dereceyi gösterdi, tatilciler sahillere akın etti.

DENİZLİ'DE ASFALT ERİDİ

Denizli'de hava sıcaklığı 34 dereceye ulaşırken, hissedilir nem oranı ise yüzde 23 oldu. Sıcak hava nedeniyle bazı yollarda asfalt eridi.

Denizli-Antalya kara yolundaki Cankurtaran ve Gökpınar mevkilerinin de bulunduğu bölgelerde asfaltın erimesi nedeniyle araçlar düşük hızla seyretmek zorunda kaldı. Yayalar da karşıdan karşıya geçerken yürümekte güçlük çekti.

EDİRNE'DE NEHİRİN DİBİ GÖRÜNDÜ

Edirne'de son haftalarda etkili olan sıcak hava dalgası gün geçtikçe artıyor. Sabah saatlerinden itibaren 30 dereceye kadar çıkan sıcak hava, kent genelinde etkisini gösteriyor. Sıcak havanın yanı sıra hem Bulgaristan'da hem de Edirne'de yağışların az olması, nehirlerde su seviyesinin azalmasını beraberinde getirdi.

Tunca Nehri'nin beslendiği Bulgaristan ve Edirne'de yağışların azlığı nedeniyle su seviyesinde düşüş oldu. Tunca Nehri'nin debisi Suakacağı İstasyonundaki ölçümde saniyede 6 metreküpe kadar geriledi.

Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan nehirde kum adacıkları oluştu, çöpler ve sazlık alanlar ortaya çıktı.

İZMİR'DE 77 YILLIK SICAKLIK REKORU KIRILABİLİR

İzmir’de son günlerde artmaya başlayan sıcaklıklarla termometreler 34-35 dereceleri göstermeye başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, sıcaklıkların Mayıs ayı sonuna kadar artmasını beklediklerini ve 1945 yılı Mayıs ayında kırılan sıcaklık rekorunun bu yıl kırılabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Doğan Yaşar, Pazar gününe kadar havaların oldukça sıcak geçeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Rekor kırılmasa bile bu yıl son yılların en sıcak Mayıs ayı oldu. Bu meteorolojik bir olay. İklim değişikliği, küresel ısınma gibi şeylere bağlanıyor ama bu biraz daha farklı bir olay. Örneğin geçtiğimiz Mart ayı, son yılların en soğuk Mart ayıydı. Ege’de Mart ayında ortalama sıcaklık 10.2 iken, 6.1’e düştü. Sıcaklık düşüşü Türkiye genelinde de 3.7 olarak kayıtlara geçti. Bu soğumayla beraber kuraklığa girdik. Yağmur yağışları Mart ayında yüzde 35 oranla, Nisan’da yüzde 60 oranla azaldı" dedi.

ANTALYA'DA TATİLCİLER SAHİLLERE AKIN ETTİ

Turizm kenti Antalya'da mayıs ayının sonuna doğru hava sıcaklıkları artışa geçti. Kentte dün hava sıcaklığı 36 derece, nem oranıysa yüzde 33 olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Akdeniz’in berrak sularında serinleyen tatilciler, zaman zaman da güneşlenmeyi tercih etti.

Sıcaktan dolayı cadde ve sokaklarda vatandaş azlığı da dikkat çekti. Sokağa çıkan bazı yaşlı vatandaşlar ise yakıcı güneşten korunmak için ağaç gölgelerine sığındı.

Meteoroloji verilerine göre, bugün ve yarın öğlen saatlerinde hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaş plaja akın etti Zonguldak’ta yüzlerce vatandaş sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilerek Kapuz plajına akın etti.

Sıcaklık 43 dereceye çıktı, Adana 'hayalet şehir'e döndü Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterince halk evlerine çekildi ve deyim yerindeyse Adana 'Hayalet şehir'e döndü.