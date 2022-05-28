Türkiye Gazetesi

İstihkam Sözleşmeli Er Furkan Aydın, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarının tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından baba ocağı Kırıkkale'ye geldi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kaletepe Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek, Aydın'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"VATAN SAĞ OLSUN"

Aydın'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Tekbıyıkoğlu, şehit ve gazilere olan minnet ve şükran duygularını ifade etti. Sol gözünde görme kaybı yaşayan Furkan Aydın ise "vatan sağ olsun" dedi.

Ziyarette Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen hazır bulundu.

Pençe Kilit şehidinin son konuşması ortaya çıktı! Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 5 Mehmetçikten biri Abdulkadir Güler’in son paylaşımı yürekleri dağladı. WhatsApp durum güncellemesinde "Birazdan ölürüz belki, sen her yazdığımı veda say" ifadelerine yer veren Güler’in bir arkadaşıyla son konuşması da herkesin içini sızlattı.

Şehitlerimize veda: Pençe Kilit kahramanlarının hikayeleri yürekleri yaktı Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada, 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz ise yaralandı. Türkiye'nin yüreğine kor gibi düşen şehitlerimizin naaşları Bakan Akar'ın da katıldığı törenle Hakkari'den memleketlerine uğurlandı. Şehitlerin arkalarında bıraktıkları hikayeler ise yürekleri dağladı.